Азербайджан определился с требованиями к России

Баку намерен добиться выплат семьям погибших и пострадавших в трагедии в Актау.
Баку требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате катастрофы самолета авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии») в районе Актау. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Третьем Шушинском глобальном медиафоруме.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто сказано в отчете Минтранса Казахстана о крушении самолета AZAL: подробности авиакатастрофы.
«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семьям пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — приводит РИА Новости слова Алиева.
Ранее он заявил о намерении подать международный иск против России. Азербайджан настаивает на признании ответственности, привлечении виновных к наказанию, выплате компенсаций семьям жертв и возмещении ущерба авиаперевозчику.
Напомним, что авиакатастрофа судна Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошла утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. По сведениям перевозчика, на момент происшествия на борту находились 62 человека и пятеро членов экипажа. По информации, предоставленной МЧС Казахстана, удалось спастись 29 пассажирам.
Ранее стало известно о завершении экспертиз, проводимых в рамках расследования катастрофы. Об этом проинформировали в Генеральной прокуратуре Азербайджана. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пишет RT.