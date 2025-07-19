Азербайджан определился с требованиями к России

Напомним, что авиакатастрофа судна Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошла утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. По сведениям перевозчика, на момент происшествия на борту находились 62 человека и пятеро членов экипажа. По информации, предоставленной МЧС Казахстана, удалось спастись 29 пассажирам.