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На месте смерти Лермонтова разгорелся огромный пожар

Спасатели тушат пожар на западном склоне горы Машук в Пятигорске. По предварительной информации, горит сухая растительность на площади около 1000 метров по фронту. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Ставропольскому краю.

Пожар на Машуке: в Пятигорске тушат сухую траву.

Спасатели тушат пожар на западном склоне горы Машук в Пятигорске. По предварительной информации, горит сухая растительность на площади около 1000 метров по фронту. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Ставропольскому краю.

«Город Пятигорск, западный склон горы Машук, по предварительной информации происходит горение сухой растительности 1000 метров по фронту. К тушению пожара привлечен 21 человек и шесть единиц техники», — говорится в сообщении МЧС по Ставропольскому краю. О возгорании ранее сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Известно, что гора Машук тесно связана с именем Михаила Лермонтова. У ее подножия, недалеко от Пятигорска, 15 июля 1841 года поэт погиб на дуэли с Николаем Мартыновым. Это место стало историческим, а сам Машук упоминается в его произведениях и считается частью лермонтовского кавказского пейзажа.

Ранее в Подмосковье также произошел крупный пожар — в городе Пушкино загорелась крыша жилой пятиэтажки, и спасатели эвакуировали жильцов. Тогда площадь возгорания составила 500 квадратных метров, а причиной могли стать нарушения при ремонте. Пострадавших не было, пожарные полностью ликвидировали огонь.