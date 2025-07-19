На месте смерти Лермонтова разгорелся огромный пожар

Известно, что гора Машук тесно связана с именем Михаила Лермонтова. У ее подножия, недалеко от Пятигорска, 15 июля 1841 года поэт погиб на дуэли с Николаем Мартыновым. Это место стало историческим, а сам Машук упоминается в его произведениях и считается частью лермонтовского кавказского пейзажа.