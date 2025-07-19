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Пушилин: в ДНР в результате атаки ВСУ погибла женщина

Пушилин уточнил, что ещё пять мирных жителей получили травмы.

Источник: Аргументы и факты

Один человек погиб, ещё пятеро мирных жителей получили ранения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республики, проинформировал Денис Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что украинские военные совершили восемь атак по территории республики с использованием реактивной артиллерии HIMARS, а также ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров и ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Один человек погиб, ещё пять мирных жителей республики пострадали к этому часу из-за киевской агрессии», — написал Пушилин в Telegram.

В частности, в результате удара ВСУ по Киевскому району Донецка ракетами HIMARS травмы получил мужчина. В Никитовском районе Горловки при ударе ствольной артиллерией пострадал один мирный житель. В населённом пункте Красный Партизан украинская сторона использовала реактивную артиллерию, в результате погибла женщина 1975 года рождения, пострадали мужчина и женщина.

Помимо этого, на дороге между Угледаром и Павловкой был ранен мужчина.

Кроме того, повреждения получили три жилых дома в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. ВСУ уничтожили дом в посёлке Красный Партизан.

Повреждены семь объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, в том числе республиканский травматологический центр, а также два автомобиля. В Горловке повреждения получили школа и газопровод, а также «неэксплуатируемое кафе». В населённом пункте Красный Партизан повреждена газораспределительная станция.

Ранее жители Донецка рассказали aif.ru об ударе, который Вооружённые силы Украины нанесли по центру города.