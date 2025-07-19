Пушилин: в ДНР в результате атаки ВСУ погибла женщина

Повреждены семь объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, в том числе республиканский травматологический центр, а также два автомобиля. В Горловке повреждения получили школа и газопровод, а также «неэксплуатируемое кафе». В населённом пункте Красный Партизан повреждена газораспределительная станция.