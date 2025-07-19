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«РВ»: нанесён удар по промышленному объекту противника в Запорожье

В результате атаки на данном украинском предприятии начался пожар.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли удар по промышленному объекту Вооружённых сил Украины в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры уточнили, что в результате атаки на данном предприятии начался пожар.

«Нанесён удар по промышленному объекту врага в Запорожье. Пожар на одном из предприятий после прилёта, сообщает областная военно-гражданская администрация», — говорится в сообщении.

По данным украинского издания «Страна.ua», в городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.

Напомним, ВС РФ наносят удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее подполковник Олег Иванников рассказал, что Вооружённые силы Украины не ожидали молниеносной атаки российских военных при освобождении Малиновки в Запорожской области.