«РВ»: нанесён удар по промышленному объекту противника в Запорожье

Российские военные нанесли удар по промышленному объекту Вооружённых сил Украины в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкоры уточнили, что в результате атаки на данном предприятии начался пожар.
«Нанесён удар по промышленному объекту врага в Запорожье. Пожар на одном из предприятий после прилёта, сообщает областная военно-гражданская администрация», — говорится в сообщении.
По данным украинского издания «Страна.ua», в городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.
Напомним, ВС РФ наносят удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее подполковник Олег Иванников рассказал, что Вооружённые силы Украины не ожидали молниеносной атаки российских военных при освобождении Малиновки в Запорожской области.