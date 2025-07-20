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Украина совершила массовую атаку БПЛА на Россию

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа в нескольких регионах страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Десятки беспилотников сбили сили ПВО над Россией.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа в нескольких регионах страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Брянской области, 9 — над Калужской областью, 4 — над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, 2 — над Курской областью, 2 — над акваторией Черного моря, по одному — над Тульской и Белгородской областями», — сообщили в Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

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Ранее российские силы ПВО уже отражали массированные атаки украинских беспилотников: накануне были уничтожены 22 БПЛА самолетного типа над четырьмя регионами, включая Брянскую область, Крым, Московский регион и Орловскую область. Также сообщалось о сбитии 24 беспилотников в ходе предыдущих атак.

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