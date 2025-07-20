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Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 40 дронов ВСУ

ПВО Минобороны с 20.00 мск до 23.30 19 июля перехватила и уничтожила 40 БПЛА ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

С 20:00 до 23:30 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 40 украинских беспилотников авиационного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, наибольшее количество перехваченных БПЛА — 21 единица — было зафиксировано в небе над Брянской областью.

Напомним, что менее суток назад российские системы ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник, направлявшийся в сторону девяти российских регионов.

Помимо этого, в ночь на 19 июля над Ростовской областью было сбито 24 вражеских дрона.

Этой же ночью ПВО МО сбила три украинских беспилотника на подлете к Москве.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 19 июля системы ПВО Минобороны успешно отразили атаку десяти вражеских дронов на подлете к Москве.

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