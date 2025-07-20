Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 40 дронов ВСУ

С 20:00 до 23:30 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 40 украинских беспилотников авиационного типа. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, наибольшее количество перехваченных БПЛА — 21 единица — было зафиксировано в небе над Брянской областью.
Напомним, что менее суток назад российские системы ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник, направлявшийся в сторону девяти российских регионов.
Помимо этого, в ночь на 19 июля над Ростовской областью было сбито 24 вражеских дрона.
Этой же ночью ПВО МО сбила три украинских беспилотника на подлете к Москве.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 19 июля системы ПВО Минобороны успешно отразили атаку десяти вражеских дронов на подлете к Москве.