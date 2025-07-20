Силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над Россией

— В период с 20:00 до 23:30 по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА. 21 дрон был ликвидирован над Брянской областью, девять БПЛА — над Калужской областью, четыре — над Московским регионом, в том числе два дрона, летевших на Москву, по два беспилотника — над Курской областью и Черным морем и по одному БПЛА — над Тульской и Белгородской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.