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Силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

— В период с 20:00 до 23:30 по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА. 21 дрон был ликвидирован над Брянской областью, девять БПЛА — над Калужской областью, четыре — над Московским регионом, в том числе два дрона, летевших на Москву, по два беспилотника — над Курской областью и Черным морем и по одному БПЛА — над Тульской и Белгородской областями, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Силы российской противовоздушной обороны в период с 15:00 до 19:00 по московскому времени ликвидировали 27 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили 19 июля в Министерстве обороны России.

Так, 15 дронов ВСУ сбили над Брянской областью, еще шесть БПЛА ликвидировали над Калужской областью.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО в ночь на 18 июля уничтожили 11 украинских дронов над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.

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