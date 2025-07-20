Минобороны: Силы ПВО сбили над регионами РФ 40 украинских дронов за 3,5 часа

Больше всего дронов — 21 — было сбито над территорией Брянской области. Девять беспилотников уничтожили в Калужской области, четыре (в том числе два летевших на столицу) — над территорией Московского региона, по два — над Курской областью и акваторией Чёрного моря, по одному — над Белгородской и Тульской областями.