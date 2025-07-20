Минобороны: Силы ПВО сбили над регионами РФ 40 украинских дронов за 3,5 часа

«В период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов — 21 — было сбито над территорией Брянской области. Девять беспилотников уничтожили в Калужской области, четыре (в том числе два летевших на столицу) — над территорией Московского региона, по два — над Курской областью и акваторией Чёрного моря, по одному — над Белгородской и Тульской областями.
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение четырёх часов, с 15:00 до 19:00 по московскому времени, над территорией нескольких российских регионов были нейтрализованы 27 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 15 — было сбито над Брянской областью.