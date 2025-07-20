В США при сходе поезда с рельсов произошла утечка расплавленной серы

В Соединённых Штатах сошёл с рельсов поезд с химикатами, говорится в сообщении американской компании-перевозчика Norfolk Southern.
Инцидент случился в штате Иллинойс. Зафиксирована утечка расплавленной серы.
«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошёл с рельсов. По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — заявили в Norfolk Southern.
Травмы получили два человека. В сообщении уточняется, что речь идёт о «сотрудниках поезда». Пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет.
Кроме того, компания утверждает, что угроза для населения также отсутствует.
При этом Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж выступил с комментарием и назвал утечку «значительной». По его словам, перекрыты дороги и воздушное пространство.
Ранее сообщалось, что в штате Орегон в Соединённых Штатах во время движения грузового поезда рухнул мост.