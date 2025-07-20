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В США при сходе поезда с рельсов произошла утечка расплавленной серы

По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах сошёл с рельсов поезд с химикатами, говорится в сообщении американской компании-перевозчика Norfolk Southern.

Инцидент случился в штате Иллинойс. Зафиксирована утечка расплавленной серы.

«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошёл с рельсов. По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — заявили в Norfolk Southern.

Травмы получили два человека. В сообщении уточняется, что речь идёт о «сотрудниках поезда». Пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет.

Кроме того, компания утверждает, что угроза для населения также отсутствует.

При этом Мэр города Маунт-Кармел Джо Джадж выступил с комментарием и назвал утечку «значительной». По его словам, перекрыты дороги и воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что в штате Орегон в Соединённых Штатах во время движения грузового поезда рухнул мост.