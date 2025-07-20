В США сошел с рельсов поезд: произошла утечка серы, двое человек пострадали

«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19.00 18 июля. По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — заявил представитель компании в беседе с Newsweek.