В США сошел с рельсов поезд: произошла утечка серы, двое человек пострадали

В пятницу, 18 июля, в американском штате Иллинойс произошла крупная утечка серы после крушения грузового состава, перевозившего химические вещества. Об этом сообщила железнодорожная компания Norfolk Southern, осуществлявшая перевозку.
«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19.00 18 июля. По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — заявил представитель компании в беседе с Newsweek.
В компании также сообщили, что в результате происшествия два члена локомотивной бригады получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
По данным перевозчика, их состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает. В заявлении подчеркивается, что инцидент не создал опасности для жителей близлежащих районов.
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