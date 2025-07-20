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Mash: Подросток ударил ножом товарища в столичной гостинице «Космос»

Подросток ударил ножом приятеля в гостинице «Космос» в Москве. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

Подросток ударил ножом приятеля в гостинице «Космос» в Москве. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

— Юноши приехали в столицу на экскурсию из Первоуральска. Вечером у них произошел конфликт из-за того, что один попытался смешно сфотографировать другого и отправить девчонкам — потехи ради, — сказано в публикации.

Уточняется, что пострадавший подросток «отделался неглубокими порезами», его доставили в больницу. Нож нападавший парень привез с собой — «пояснил, что взял его, чтобы резать колбасу».

В Пскове 41-летняя женщина зарезала ножом подругу во время ссоры, которая произошла из-за просьбы злоумышленницы перестать общаться с их общим знакомым. Об этом 18 июля сообщили в СУ Следственного комитета по региону.

По данным следствия, конфликт между женщинами случился 1 мая на одной из улиц города. В результате ссоры обвиняемая нанесла своей подруге два удара ножом в живот, после чего выкинула оружие в кусты и ушла. Пострадавшая умерла на месте от полученных ран.