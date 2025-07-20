Mash: Подросток ударил ножом товарища в столичной гостинице «Космос»

По данным следствия, конфликт между женщинами случился 1 мая на одной из улиц города. В результате ссоры обвиняемая нанесла своей подруге два удара ножом в живот, после чего выкинула оружие в кусты и ушла. Пострадавшая умерла на месте от полученных ран.