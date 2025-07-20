Ссора уральских подростков из-за неудачного фото в московской гостинице закончилась поножовщиной

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной ссоры стала неудачная попытка сфотографировать товарища. Один из них сделал снимок и собирался отправить его знакомым девочкам. Другому это не понравилось — возникла перепалка, которая закончилась применением ножа.
Пострадавший получил несколько поверхностных порезов. Он был доставлен в больницу, серьёзных повреждений не зафиксировано. Нож подросток привёз с собой. По его словам, он взял для «нарезки колбасы».
Неудачное фото порой может вызвать серьёзный конфликт. Ранее Life.ru узнал, можно ли засудить человека за плохой кадр в соцсетях.