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Ссора уральских подростков из-за неудачного фото в московской гостинице закончилась поножовщиной

В гостинице «Космос» на севере Москвы произошёл конфликт между двумя подростками из Первоуральска Свердловской области, приехавшими в столицу на экскурсию. Один из них ударил другого ножом после ссоры.

Источник: Life.ru

Как сообщает Telegram-канал Mash, причиной ссоры стала неудачная попытка сфотографировать товарища. Один из них сделал снимок и собирался отправить его знакомым девочкам. Другому это не понравилось — возникла перепалка, которая закончилась применением ножа.

Пострадавший получил несколько поверхностных порезов. Он был доставлен в больницу, серьёзных повреждений не зафиксировано. Нож подросток привёз с собой. По его словам, он взял для «нарезки колбасы».

Неудачное фото порой может вызвать серьёзный конфликт. Ранее Life.ru узнал, можно ли засудить человека за плохой кадр в соцсетях.