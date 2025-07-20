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Грузии отказали во вступлении в ЕС

Грузия не сможет вступить в Европейский союз до тех пор, пока в республике не будут проведены прозрачные и справедливые выборы. Об этом сообщили в Европарламенте, заявив о солидарности с народом страны.

В Грузии необходимо провести честные выборы, считают в Европарламенте.

Грузия не сможет вступить в Европейский союз до тех пор, пока в республике не будут проведены прозрачные и справедливые выборы. Об этом сообщили в Европарламенте, заявив о солидарности с народом страны.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕвропарламент признал нелегитимными власти Грузии.

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ», — сообщили в Европарламенте. Сообщение ведомства было размещено в социальной сети X.

В ЕС подчеркнули, что не рассматривают действующее грузинское правительство в качестве легитимного партнера. По оценке европейских парламентариев, нынешние власти страны осуществляют политику с признаками авторитаризма.

Помимо этого, Европейский союз планирует приостановить безвизовый режим с Грузией в случае, если правящая партия «Грузинская мечта» не выполнит до 1 сентября условия, связанные с соблюдением демократических стандартов. Руководство партии расценивает такие действия как попытку давления со стороны европейских институтов и заявляет о намерении не поддаваться подобному шантажу.

О том, что Грузия рискует утратить возможность присоединиться к Европейскому союзу, ранее заявлял посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский, пишет RT. Отношения между Грузией и Европейским союзом обострились после прошедших в стране выборов. ЕС и Соединенные Штаты считают, что голосование состоялось с нарушениями.

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