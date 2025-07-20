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Поезд с химикатами сошёл с рельсов в США, произошла утечка серы

В американском штате Иллинойс произошёл инцидент на железной дороге: с рельсов сошёл поезд, перевозивший химикаты, что привело к серьёзной утечке серы и нескольким пострадавшим. Об этом сообщила компания-перевозчик Norfolk Southern, отметив, что двое сотрудников поезда пострадали.

Источник: Life.ru

Согласно информации, опубликованной компанией для американского издания Newsweek, инцидент произошёл в пятницу вблизи города Браунс.

«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19.00 18 июля (03.00 19 июля мск — Прим. Life.ru). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — говорится в сообщении.

В компании заверили, что, несмотря на госпитализацию двоих сотрудников с травмами, не представляющими угрозы для жизни, опасности для населения нет. Мэр города Маунт-Кармел, Джо Джадж, назвал утечку опасных веществ «значительной» и сообщил о перекрытии дорог и воздушного пространства. В ликвидации последствий происшествия задействованы местные, региональные и федеральные органы. Причина схода поезда с рельсов в данный момент устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Польше чуть не произошло столкновение двух поездов из-за ошибки диспетчера, направившего их на один путь. Благодаря оперативной работе сигнальной системы составы успели остановиться на расстоянии километра друг от друга. Инцидент привёл к временной парализации движения на стратегически важном участке железной дороги между Краковом и Варшавой. Для расследования происшествия была сформирована специальная железнодорожная комиссия.