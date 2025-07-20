Поезд с химикатами сошёл с рельсов в США, произошла утечка серы

Ранее сообщалось, что в Польше чуть не произошло столкновение двух поездов из-за ошибки диспетчера, направившего их на один путь. Благодаря оперативной работе сигнальной системы составы успели остановиться на расстоянии километра друг от друга. Инцидент привёл к временной парализации движения на стратегически важном участке железной дороги между Краковом и Варшавой. Для расследования происшествия была сформирована специальная железнодорожная комиссия.