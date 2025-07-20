Утечка опасного химиката зафиксирована в США

Причины схода поезда с рельсов уточняются.
Значительная утечка расплавленной серы произошла в штате Иллинойс (США) после схода с рельсов грузового поезда компании Norfolk Southern. Предварительно, с рельсов сошли 24 вагона (два из которых перевозили опасный химикат), в результате чего пострадали два сотрудника, сообщил перевозчик.
«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19:00 18 июля (03:00 19 июля по московскому времени прим. ред.). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — цитирует компанию издание Newsweek.
В результате аварии пострадали двое сотрудников поезда. Компания уточнила, что их госпитализировали, однако травмы не представляют угрозы для жизни. Власти штата и города сообщили, что угрозы для населения нет: химическое загрязнение не затронуло жилые районы, проводится постоянный мониторинг состояния воздуха и воды.
Мэр Маунт-Кармела Джо Джадж назвал произошедшее «значительной утечкой опасных веществ». По его словам, для ликвидации последствий аварии перекрыты автомобильные дороги и временно ограничено воздушное пространство над районом инцидента. К работам привлечены местные, региональные и федеральные службы экстренного реагирования.