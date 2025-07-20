Утечка опасного химиката зафиксирована в США

«Один из наших поездов, следовавших через Браунс, штат Иллинойс, сошел с рельсов незадолго до 19:00 18 июля (03:00 19 июля по московскому времени прим. ред.). По предварительным оценкам, с рельсов сошли 24 вагона, что привело к утечкам из двух вагонов, перевозивших расплавленную серу», — цитирует компанию издание Newsweek.