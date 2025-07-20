Еврокомиссия потратит часть бюджета ЕС на развитие ядерной энергетики

«Еврокомиссия хочет выделить часть своего предложенного бюджета в два триллиона евро на период с 2028 по 2034 год на ядерную энергетику. Германия сразу же отвергла это предложение. Хотя канцлер Фридрих Мерц (ХДС) в начале этого года во время предвыборной кампании дал понять, что Берлин больше не будет возражать против предоставления ядерной энергетике равного статуса с возобновляемыми источниками энергии в политике ЕС, эта динамика, похоже, изменилась», — отмечают собеседники издания.