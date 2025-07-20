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Собянин: Еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен

Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник во время атаки на столицу. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник во время атаки на столицу. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Средства ПВО Министерства обороны России уничтожили вражеский БПЛА во время атаки на Москву, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.

Вечером 19 июля силы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщили 19 июля в Министерстве обороны России.

За ночь 19 июля силы противовоздушной обороны сбили 71 украинский БПЛА над несколькими регионами РФ. Атаке подверглись Ростовская, Калужская, Курская, Брянская области и другие регионы страны.

Кроме того, в период с 15:00 до 19:00 по московскому времени ликвидировали 27 вражеских беспилотников над территорией России. Атаке подверглись Тульская, Брянская, Калужская и Московская области.

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