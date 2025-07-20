Собянин сообщил об ещё одном уничтоженном БПЛА на подлёте к Москве

«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале, добавив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
До этого пресс-служба Росавиации проинформировала, что в аэропорту Шереметьево введены ограничения на приём и вылет самолётов в целях обеспечения безопасности. Сообщение было опубликовано в телеграм-канале ведомства в 00:37 мск.
Ранее сообщалось, что в течение трех с половиной часов было перехвачено и ликвидировано 40 украинских дронов самолетного типа над регионами РФ. Большая часть беспилотников была сбита над территорией Брянской области, также цели сбиты в Калужской, Московской, Курской, Белгородской и Тульской областях, а также над акваторией Чёрного моря.