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Собянин сообщил об ещё одном уничтоженном БПЛА на подлёте к Москве

Попытка атаки с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Москву была пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны уничтожен вражеский БПЛА во время атаки на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале, добавив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого пресс-служба Росавиации проинформировала, что в аэропорту Шереметьево введены ограничения на приём и вылет самолётов в целях обеспечения безопасности. Сообщение было опубликовано в телеграм-канале ведомства в 00:37 мск.

Ранее сообщалось, что в течение трех с половиной часов было перехвачено и ликвидировано 40 украинских дронов самолетного типа над регионами РФ. Большая часть беспилотников была сбита над территорией Брянской области, также цели сбиты в Калужской, Московской, Курской, Белгородской и Тульской областях, а также над акваторией Чёрного моря.

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