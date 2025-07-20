ВСУ нашли кровавый способ борьбы с дезертирами

«Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», — рассказал Марочко в комментарии ТАСС.