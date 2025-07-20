В Польше ищут диверсантов после сбоя системы воздушного движения

Польские службы изучают неполадку в системе координации воздушного движения на предмет возможной диверсии, заявил в субботу пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский.
«В связи со сбоем в работе системы управления воздушным движением Польского агентства аэронавигационного обслуживания информирую: министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк незамедлительно предпринял действия после получения данных о неисправности. Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают сведения, анализируют их и проверяют версию о возможной диверсии», — написал он в соцсетях, призвав сохранять спокойствие.
«Предостерегаю от ложной информации и фейков», — добавил Добжиньский.
Сбой информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания зафиксирован по всей стране. В настоящее время невозможны вылеты воздушных судов. Посадка осуществляется по стандартным процедурам.
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