Ричмонд
+31°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше ищут диверсантов после сбоя системы воздушного движения

В Польше ищут диверсантов после сбоя системы воздушного движенияПольские спецслужбы проверяют сбой авиасистемы на возможную диверсиюПольские службы изучают неполадку в системе координации воздушного движения на предмет возможной диверсии, заявил в субботу пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский.

Польские службы изучают неполадку в системе координации воздушного движения на предмет возможной диверсии, заявил в субботу пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский.

«В связи со сбоем в работе системы управления воздушным движением Польского агентства аэронавигационного обслуживания информирую: министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк незамедлительно предпринял действия после получения данных о неисправности. Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают сведения, анализируют их и проверяют версию о возможной диверсии», — написал он в соцсетях, призвав сохранять спокойствие.

«Предостерегаю от ложной информации и фейков», — добавил Добжиньский.

Сбой информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания зафиксирован по всей стране. В настоящее время невозможны вылеты воздушных судов. Посадка осуществляется по стандартным процедурам.

Читайте материал: Опрос: почти половина поляков не верят в обороноспособность своей армии.