В Польше ищут диверсантов после сбоя системы воздушного движения

«В связи со сбоем в работе системы управления воздушным движением Польского агентства аэронавигационного обслуживания информирую: министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк незамедлительно предпринял действия после получения данных о неисправности. Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают сведения, анализируют их и проверяют версию о возможной диверсии», — написал он в соцсетях, призвав сохранять спокойствие.