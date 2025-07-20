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Собянин: на месте падения обломков БПЛА в Зеленограде пострадавших нет

Мэр Москвы уточнил, что серьёзные повреждения также отсутствуют.

Источник: Аргументы и факты

В Зеленограде на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины серьёзных повреждений и пострадавших нет, проинформировал Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что работают специалисты.

«На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он в Telegram.

Напомним, в ночь на воскресенье Собянин заявил, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины во время атаки на Москву.

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 мск до 23:30 мск субботы перехватили и уничтожили над семью регионами и акваторией Чёрного моря 40 беспилотников. В частности, четыре БПЛП ликвидировали над Московским регионом.

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