Собянин: на месте падения обломков БПЛА в Зеленограде пострадавших нет

В Зеленограде на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины серьёзных повреждений и пострадавших нет, проинформировал Сергей Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что работают специалисты.
«На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он в Telegram.
Напомним, в ночь на воскресенье Собянин заявил, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины во время атаки на Москву.
По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 мск до 23:30 мск субботы перехватили и уничтожили над семью регионами и акваторией Чёрного моря 40 беспилотников. В частности, четыре БПЛП ликвидировали над Московским регионом.