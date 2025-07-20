Собянин: На месте падения обломков БПЛА в Зеленограде работают экстренные службы

На месте падения обломков БПЛА в Зеленограде работают экстренные службы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Принимаются все необходимые меры», — написал он в Telegram-канале.
По словам Собянина, серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет.
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