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В Зеленограде упали обломки сбитого украинского беспилотника

В Зеленограде экстренные службы ликвидируют последствия падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

В Зеленограде упал дрон ВСУ.

В Зеленограде экстренные службы ликвидируют последствия падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Принимаются все необходимые меры для устранения последствий. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — говорится в сообщении Собянина в его канале.

К месту падения спешит автомобиль пожарной охраныФото: соцсети.

Ранее жители Зеленограда сообщали о работе системы ПВО и слышали не менее шести взрывов во время отражения атаки беспилотников на подлете к Москве. По данным telegram-каналов и администрации города, специалисты экстренных служб уже приступили к ликвидации последствий падения обломков, а мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что ПВО Минобороны сбило еще один украинский БПЛА в Московском регионе.

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