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Собянин: На месте падения обломков БПЛА в Зеленограде нет серьёзных повреждений

Экстренные службы работают на месте падения обломков беспилотника в Зеленограде. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Принимаются все необходимые меры», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Собянин добавил, что, по предварительным данным, нет пострадавших и серьёзных повреждений.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что жители подмосковных Серпухова и Протвина слышали звуки взрывов. По их свидетельствам, около 0:20 в небе раздалось 5−6 мощных хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками. Позже, после часа ночи, несколько взрывов было зафиксировано в Зеленограде.

Ранее в Минобороны сообщили, что вечером в субботу над несколькими регионами РФ было сбито 40 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью.

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