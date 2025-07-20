Собянин: На месте падения обломков БПЛА в Зеленограде нет серьёзных повреждений

«Принимаются все необходимые меры», — написал градоначальник в телеграм-канале.
Собянин добавил, что, по предварительным данным, нет пострадавших и серьёзных повреждений.
Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что жители подмосковных Серпухова и Протвина слышали звуки взрывов. По их свидетельствам, около 0:20 в небе раздалось 5−6 мощных хлопков, сопровождавшихся яркими вспышками. Позже, после часа ночи, несколько взрывов было зафиксировано в Зеленограде.
Ранее в Минобороны сообщили, что вечером в субботу над несколькими регионами РФ было сбито 40 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью.
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