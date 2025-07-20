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Обломки сбитого дрона упали на жилой дом в Зеленограде

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили жилой дом в 15-м микрорайоне Зеленограда. Об этом сообщили местные жители.

Обломки БПЛА упали на жилой дом.

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили жилой дом в 15-м микрорайоне Зеленограда. Об этом сообщили местные жители.

«На месте падения обломков работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших нет», — заявил глава Москвы Сергей Собянин.

Ранее в Зеленограде уже фиксировались атаки беспилотников: жители сообщали о работе системы ПВО и публиковали кадры уничтожения дронов на подлете к Москве. Тогда, по данным telegram-канала Shot, было слышно не менее шести взрывов, а мэр Сергей Собянин подтверждал, что силы Минобороны сбили очередной беспилотник в регионе. На местах падения обломков также работали экстренные службы.

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