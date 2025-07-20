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Собянин: ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву

Тринадцать вражеских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны РФ при попытке атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

ПВО отразили атаку БПЛА.

Тринадцать вражеских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны РФ при попытке атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

«Сегодня ночью силы ПВО Минобороны отразили очередную массовую атаку беспилотников на Москву. Всего уничтожено или подавлено тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Атаки беспилотников на Москву происходят не впервые. Ранее, в ночь на 23 июня, силы ПВО уже перехватили и уничтожили вражеский дрон над столицей, а до этого, 6 июня, были сбиты шесть беспилотников и еще три аппарата спустя короткое время. После каждого случая специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков.

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