Собянин: ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву

ПВО отразили атаку БПЛА.
Тринадцать вражеских беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны РФ при попытке атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
«Сегодня ночью силы ПВО Минобороны отразили очередную массовую атаку беспилотников на Москву. Всего уничтожено или подавлено тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Атаки беспилотников на Москву происходят не впервые. Ранее, в ночь на 23 июня, силы ПВО уже перехватили и уничтожили вражеский дрон над столицей, а до этого, 6 июня, были сбиты шесть беспилотников и еще три аппарата спустя короткое время. После каждого случая специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков.