Собянин: ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву

Атаки беспилотников на Москву происходят не впервые. Ранее, в ночь на 23 июня, силы ПВО уже перехватили и уничтожили вражеский дрон над столицей, а до этого, 6 июня, были сбиты шесть беспилотников и еще три аппарата спустя короткое время. После каждого случая специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков.