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В Астане на стройке обрушился башенный кран, погиб рабочий

По факту трагедии возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Источник: Baigenews

В Астане на строительной площадке произошёл смертельный инцидент, вечером 18 июля около 20:00 обрушился башенный кран. Как сообщили в правоохранительных органах, в момент падения внутри кабины находился рабочий. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение правил техники безопасности при проведении строительных работ. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

«Проводится расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в полиции.