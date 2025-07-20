ПВО отразила атаку беспилотников на Москву: уничтожено 15 дронов

«ПВО Минобороны уничтожено тринадцать вражеских БПЛА, атаковавших Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника.
Позже Собянин уточнил, что отражена атака ещё двух дронов. Таким образом число сбитых БПЛА выросло до 15. Мэр добавил, что на местах падения дронов работают специалисты экстренных служб.
Тем временем пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на приём и выпуск самолётов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский.
Ранее Собянин сообщал, что на месте падения обломков БПЛА в Зеленограде работают специалисты экстренных служб. Предварительно, пострадавших и сильных разрушений нет.