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Марочко раскрыл, где ВСУ несут наибольшие потери в ЛНР

Вооруженные силы Украины несут значительные потери в районах населенных пунктов Петровское (украинское название — Грековка) и западных окраин Белогоровки на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ несут большие потери.

Вооруженные силы Украины несут значительные потери в районах населенных пунктов Петровское (украинское название — Грековка) и западных окраин Белогоровки на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о наибольших потерях украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики, то это два ключевых населенных пункта — район Петровского и западные окраины Белогоровки. Это в зоне ответственности западной группировки войск», — заявил Марочко ТАСС.

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Петровского, где продолжаются бои на прилегающих территориях. По данным экспертов, украинские подразделения на этом направлении деморализованы, а отдельные группы пытаются отойти к основным силам. В начале 2025 года сообщалось, что для полного установления контроля над ЛНР российским войскам оставалось освободить около 0,5% территории.