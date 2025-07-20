Марочко раскрыл, где ВСУ несут наибольшие потери в ЛНР

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Петровского, где продолжаются бои на прилегающих территориях. По данным экспертов, украинские подразделения на этом направлении деморализованы, а отдельные группы пытаются отойти к основным силам. В начале 2025 года сообщалось, что для полного установления контроля над ЛНР российским войскам оставалось освободить около 0,5% территории.