Вблизи Москвы сбиты еще 14 БПЛА

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин в Telegram-канале. Ранее он уточнял, что один из беспилотников сбит в Зеленограде. По его словам, серьезных повреждений и пострадавших нет.
На фоне атаки БПЛА работу приостановил московский аэропорт Шереметьево. Об отражении атаки также сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Предупреждение о воздушной опасности действует в том числе в Мордовии, Ивановской и Пензенской областях.
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