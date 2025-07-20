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Вблизи Москвы сбиты еще 14 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще 14 беспилотников, атаковавших столицу. Всего после полуночи на подлете к Москве сбиты 15 БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Сергей Собянин в Telegram-канале. Ранее он уточнял, что один из беспилотников сбит в Зеленограде. По его словам, серьезных повреждений и пострадавших нет.

На фоне атаки БПЛА работу приостановил московский аэропорт Шереметьево. Об отражении атаки также сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Предупреждение о воздушной опасности действует в том числе в Мордовии, Ивановской и Пензенской областях.

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