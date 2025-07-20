Жители Подмосковья впали в панику из-за атаки БПЛА

«Вчера была на даче под Зеленоградом… летало над нами и сбивали рядом. Ноги и руки дрожали. Увидела своими глазами. Страшно. Не за себя, за детей. За всех детей. Так не должно быть. А что я могу сделать. Ни-че-го!» — написала жительница Подмосковья.