Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский БПЛА, который пытался атаковать столицу. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.
В эту ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 беспилотников ВСУ, которые атаковали столицу, сообщил Сергей Собянин.
На месте падения обломков украинского беспилотника в Зеленограде работают экстренные службы, сообщил ранее мэр Москвы.
Вечером 19 июля силы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы, передал глава города.
Силы противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщили 19 июля в Министерстве обороны Российской Федерации.