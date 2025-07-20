Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский БПЛА, который пытался атаковать столицу. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один украинский БПЛА, который пытался атаковать столицу. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.

В эту ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 беспилотников ВСУ, которые атаковали столицу, сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков украинского беспилотника в Зеленограде работают экстренные службы, сообщил ранее мэр Москвы.

Вечером 19 июля силы противовоздушной обороны сбили еще один вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы, передал глава города.

Силы противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами, сообщили 19 июля в Министерстве обороны Российской Федерации.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше