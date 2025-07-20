В четырех городах Подмосковья прогремели взрывы

Согласно сообщениям местных жителей, звуки взрывов были слышны в разных районах Московской области. «Около полуночи в Зеленограде был мощный хлопок. Окна задрожали», — написал один из очевидцев в городском паблике. Жители Истринского района также отмечают, что взрывную волну ощущали даже в домах с хорошей шумоизоляцией.