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В четырех городах Подмосковья прогремели взрывы

В ночь на 19 июля в Зеленограде, Истре, Нахабино и Солнечногорске прогремели взрывы. О происшествиях сообщают очевидцы в социальных сетях и городских чатах.

Взрывы слышны по всему Подмосковью.

В ночь на 19 июля в Зеленограде, Истре, Нахабино и Солнечногорске прогремели взрывы. О происшествиях сообщают очевидцы в социальных сетях и городских чатах.

Согласно сообщениям местных жителей, звуки взрывов были слышны в разных районах Московской области. «Около полуночи в Зеленограде был мощный хлопок. Окна задрожали», — написал один из очевидцев в городском паблике. Жители Истринского района также отмечают, что взрывную волну ощущали даже в домах с хорошей шумоизоляцией.

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В некоторых сообщениях указывается, что после хлопков были замечены вспышки света. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.