ВСУ атаковали Зеленоград дронами: что известно о налете. Фото, видео

Дроны атаковали Подмосковье.
Московскую область ночью 20 июня атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Работала система противовоздушной обороны (ПВО). В Зеленограде обломки сбитого беспилотника упали на припаркованные во дворе дома машины. Начался пожар. Пострадал жилой дом. Подробнее читайте в материале URA.RU.
Поврежден дом.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ четырех городах Подмосковья прогремели взрывы.
В ходе отражения атаки беспилотных летательных аппаратов в Зеленограде обломки одного из дронов причинили повреждения жилому дому, расположенному в 15-м микрорайоне. В окнах выбиты стекла.
В результате атаки БПЛА в одной из квартир выбило стекла соцсетиКвартиры пострадали из-за падения обломков дрона соцсети.
Пожар на парковке.
Обломки сбитого беспилотника стали причиной пожара на парковке в одном из дворов Зеленограда. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, рядом расположен детский сад. Повреждены минимум два автомобиля.
Момент ликвидации дронов попал на видео. Кадры сделал очевидец. Кроме того, сообщается, что средствами противовоздушной обороны Министерства обороны были сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов противника, направлявшихся в сторону Москвы.
Меры по ликвидации последствий.
Аварийные службы занимаются устранением последствий падения фрагментов украинского беспилотника, сбитого ранее. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. По предварительным данным, серьезных разрушения отсутствуют, пострадавших также нет. В связи с этим аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили свою работу.