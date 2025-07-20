Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: силы ПВО сбили 18 вражеских дронов, атаковавших Москву

Силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских беспилотников, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб проводят работы на территории, где обнаружены обломки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Дроны атаковали Москву ночью.

Силы противовоздушной обороны сбили 18 вражеских беспилотников, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб проводят работы на территории, где обнаружены обломки. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМоскву и Подмосковье атакуют БПЛА. Онлайн-трансляция.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Общее количество сбитых дронов достигло 18-и.

Ночью 20 июля беспилотники атаковали Московскую область. Обломки одного из летательных аппаратов упали во дворе жилого дома, начался пожар. Также в результате атаки в домах повыбивало стекла.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше