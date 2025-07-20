Собянин сообщил об атаке БПЛА на Зеленоград

Украинские БПЛА предприняли попытку атаковать Зеленоград ночью 20 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в небе над городом. В районе падения обломков сейчас работают аварийно-спасательные службы.
«Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Напомним, что этой же ночью силы ПВО России перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.
При этом ранее Минобороны информировало, что 19 июля с 20.00 мск до 23.30 российская ПВО перехватила и уничтожила 40 дронов ВСУ. Позднее ведомство сообщило, что в ночь на 19 июля силами российской ПВО сбит в общей сложности 71 вражеский беспилотник над девятью регионами РФ.
Также сообщалось, что в ночь на 19 июля было сбито 24 вражеских дрона над территорией Ростовской области.