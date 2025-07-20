Курьера мошенников задержали в Москве при попытке забрать у таксиста 5 млн руб

«Мне позвонили с номера, записанного как “поликлиника”, попросили подтвердить запись к врачу и сообщить данные СНИЛС, что я и сделала. Во время звонка произошло переподключение на абонента, записанного как “Роскомнадзор” и со мной говорила Ирина Александровна, которая сообщила, что необходимо переключить меня на “Росфинмониторинг”. Абонент представился как Дмитрий Генадьевич, который мне сказал, что он начальник отдела по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, мой аккаунт на “Госуслугах” взломан мошенниками и оформлена доверенность на распоряжение всем моим имуществом», — цитирует пресс-служба рассказ обманутой пенсионерки.
Затем в дело вступил лжеследователь. «Майор» сообщил женщине, что по новому закону она обязана передать все денежные средства и украшения, стоимость которых превышает 100 тыс. руб., курьеру из Росинкассации. Так аферисты похитили у пострадавшей валюту и драгоценности стоимостью более 500 тыс. руб.
Второй этап обмана заключался в хищении денег. «Майор» убедил женщину купить новый мобильный телефон, по которому они непрерывно находились на связи, а также перевести все денежные средства якобы на счет строительной фирмы, уверяя, что они будут возвращены после завершения «мероприятий». Так аферисты похитили еще более 800 тыс. руб.
Третий этап мошенничества был связан с продажей недвижимости. Злоумышленники запугали пострадавшую хищением квартиры на ул. Краснопролетарская и таким способом уговорили продать недвижимость, уверяя, что после завершения «протокольных мероприятий» жилье вернется в ее собственность. Получив 27 млн руб. за квартиру, женщина передала 5 млн руб. водителю такси, после чего поняла, что ее обманули.
Криминальный курьер, попытавшийся забрать деньги у водителя, был задержан полицией. Мужчина показал, что нашел подработку через мессенджер. За 50 тыс. руб. он, назвав кодовое слово «Я внук Андрей», должен был забрать пакет с деньгами и по указанию соучастника оставить его в заранее оговоренном месте. Сделать это он не смог, так как был задержан при передаче денег.