Курьера мошенников задержали в Москве при попытке забрать у таксиста 5 млн руб

«Мне позвонили с номера, записанного как “поликлиника”, попросили подтвердить запись к врачу и сообщить данные СНИЛС, что я и сделала. Во время звонка произошло переподключение на абонента, записанного как “Роскомнадзор” и со мной говорила Ирина Александровна, которая сообщила, что необходимо переключить меня на “Росфинмониторинг”. Абонент представился как Дмитрий Генадьевич, который мне сказал, что он начальник отдела по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, мой аккаунт на “Госуслугах” взломан мошенниками и оформлена доверенность на распоряжение всем моим имуществом», — цитирует пресс-служба рассказ обманутой пенсионерки.