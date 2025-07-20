Shot: На озеро в Алтайском крае упал частный вертолет

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку на воду Телецкого озера в Алтайском крае. Об этом сообщил в воскресенье, 20 июля, Telegram-канал Shot.
— Во время полета Robinson начал резко терять высоту, и пилот решил сажать машину прямо на воду, — говорится в публикации.
Уточняется, что жесткая посадка произошла в акватории Телецкого озера недалеко от села Иогач. Обоих находившихся на борту пассажиров госпитализировали.
В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины инцидента, проводится проверка технического состояния вертолета и действий экипажа.
Спасатели не обнаружили выживших на месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае.
Вертолет Ми-8 пропал 14 июля во время полета из Охотска в Магадан. Борт должен был прилететь в город в 19:00 по местному времени, но в назначенный срок не вышел на связь. Судно принадлежало компании АПК «Взлет». На борту в момент крушения находились пять человек — три члена экипажа и два техника.