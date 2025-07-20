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Германии предрекли энергетический кризис

Германия рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за резкого роста потребления и отставания в развитии электросетей. Власти и промышленники призывают пересмотреть энергополитику и ускорить строительство газовых электростанций. Об этом рассказала министр экономики Катарина Райхе.

Немецкие ветряки могут остаться без пользы из-за слабых сетей.

Германия рискует столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за резкого роста потребления и отставания в развитии электросетей. Власти и промышленники призывают пересмотреть энергополитику и ускорить строительство газовых электростанций. Об этом рассказала министр экономики Катарина Райхе.

«Рост потребления электроэнергии не может идти в отрыве от развития сетевой инфраструктуры. Мы должны ограничить хаотичную установку солнечных и ветряных установок. Их размещение должно идти рука об руку с модернизацией и расширением электросетей. Это поможет избежать ненужных трат как для бизнеса, так и для потребителей», — сказала Райхе в интервью Bild.

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Эксперты издания отмечают, что к 2035 году потребление электроэнергии в Германии может вырасти более чем вдвое из-за развития цифровых технологий, электромобилей и тепловых насосов. На фоне отказа от угольной энергетики власти и представители промышленности требуют ускорить строительство газовых станций и пересмотреть нереалистичные планы энергоперехода.

Ранее Германия уже предприняла шаги для диверсификации энергоресурсов, подписав соглашение с Нидерландами о совместной разработке газового месторождения у острова Боркум после отказа от российского газа и перехода на поставки из других стран. Власти также планируют использовать внутренние газовые ресурсы и ограничить эксплуатацию «Северного потока — 2», чтобы обеспечить энергетическую безопасность и достичь целей по климатической нейтральности к 2045 году.

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