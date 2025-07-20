Германии предрекли энергетический кризис

«Рост потребления электроэнергии не может идти в отрыве от развития сетевой инфраструктуры. Мы должны ограничить хаотичную установку солнечных и ветряных установок. Их размещение должно идти рука об руку с модернизацией и расширением электросетей. Это поможет избежать ненужных трат как для бизнеса, так и для потребителей», — сказала Райхе в интервью Bild.