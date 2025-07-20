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Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии под Евпаторией

Вечером 19 июля на участке дороги между Черноморским и Евпаторией произошло смертельное столкновение двух автомобилей. По информации МВД по Республике Крым, авария унесла жизни двух человек, включая ребёнка, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Источник: Life.ru

ДТП в Крыму. Видео © МВД Крым.

Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ-2105, следовавший со стороны Черноморского района, начал поворачивать влево, не уступив дорогу легковому автомобилю Mitsubishi, двигавшемуся навстречу, в результате чего произошло столкновение. Согласно данным региональной прокуратуры, все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А ранее появилось видео с моментом ДТП в Дагестане. На кадрах зафиксировано, как УАЗ-3303 с прицепом, где находилось 18 детей, переворачивается на изгибе дороги. Тем временем в Пензенской области на федеральной автомобильной дороге столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей.