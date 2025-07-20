Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии под Евпаторией

ДТП в Крыму. Видео © МВД Крым.
Согласно предварительным данным, водитель ВАЗ-2105, следовавший со стороны Черноморского района, начал поворачивать влево, не уступив дорогу легковому автомобилю Mitsubishi, двигавшемуся навстречу, в результате чего произошло столкновение. Согласно данным региональной прокуратуры, все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А ранее появилось видео с моментом ДТП в Дагестане. На кадрах зафиксировано, как УАЗ-3303 с прицепом, где находилось 18 детей, переворачивается на изгибе дороги. Тем временем в Пензенской области на федеральной автомобильной дороге столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей.