Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии под Евпаторией

А ранее появилось видео с моментом ДТП в Дагестане. На кадрах зафиксировано, как УАЗ-3303 с прицепом, где находилось 18 детей, переворачивается на изгибе дороги. Тем временем в Пензенской области на федеральной автомобильной дороге столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей.