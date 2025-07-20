За растрату при строительстве сооружений на границе арестовано трое фигурантов

«В рамках оперативно-разыскной деятельности задержаны и этапированы в Москву Сошников А. Г., Стрелецкая Л. А. и Решетько А. В., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — рассказал собеседник из правоохранительных органов ТАСС.