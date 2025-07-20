За растрату при строительстве сооружений на границе арестовано трое фигурантов

Обвинение в особо крупной растрате денежных средств при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной предъявлено трем новым фигурантам. Уточняется, что они этапированы в Москву заключены под стражу.
По данным Следкома, среди них экс-глава управления капитального строительства (УКС) региона Алексей Сошников и двое его подчиненных.
«В рамках оперативно-разыскной деятельности задержаны и этапированы в Москву Сошников А. Г., Стрелецкая Л. А. и Решетько А. В., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — рассказал собеседник из правоохранительных органов ТАСС.
Известно, что речь идет о бывших подчиненных Сошникова, а именно руководителе управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларисе Стрелецкой и замначальнике по производству Андрее Решетько.
Как KP.RU писал ранее, следствие обвинило вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина в хищении бюджетных средств в составе группы. Как сообщает ТАСС, речь идет о сумме не менее 32 млн рублей.