В Акмолинской области задержан водитель, насмерть сбивший человека

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел вечером 18 июля. Примерно в 22:00 в полицию района Биржан сал поступило сообщение от очевидцев о том, что на 179-м километре автодороги неизвестный водитель совершил наезд на мужчину и скрылся. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.