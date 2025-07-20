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Украина объявила охоту на российских архиереев

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск десятерых архиереев Русской православной церкви. Об этом сообщается в данных украинских органов власти.

Архиереи были добавлены в базу СБУ в апреле 2025 года.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск десятерых архиереев Русской православной церкви. Об этом сообщается в данных украинских органов власти.

«Десять российских архиереев, среди которых митрополит, архиепископы и епископы Русской православной церкви, объявлены в розыск службой безопасности Украины (СБУ) весной 2025 года», — передает РИА Новости содержание документов. Там добавили, что они были внесены в базу данных СБУ 24 апреля 2025 года.

В списке разыскиваемых фигурируют архиепископы Ипатий (Голубев), Феодор (Малаханов), Аркадий (Таранов), а также епископы Николай (Кривенко), Мефодий (Кондратьев), Иларион (Кайгородцев). Таранов ранее представлял каноническую Украинскую православную церковь и в 2022 году ходатайствовал о присоединении своей епархии к РПЦ. Также в розыск объявлены митрополиты Кирилл (Наконечный), Артемий (Снигур), Петр (Мансуров) и епископ Тарасий (Перов).

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который лишает государственных наград ряд бывших украинских чиновников и политиков, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2023 году МВД Украины объявило его в розыск, передает «Национальная служба новостей».