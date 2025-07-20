Украина объявила охоту на российских архиереев

В списке разыскиваемых фигурируют архиепископы Ипатий (Голубев), Феодор (Малаханов), Аркадий (Таранов), а также епископы Николай (Кривенко), Мефодий (Кондратьев), Иларион (Кайгородцев). Таранов ранее представлял каноническую Украинскую православную церковь и в 2022 году ходатайствовал о присоединении своей епархии к РПЦ. Также в розыск объявлены митрополиты Кирилл (Наконечный), Артемий (Снигур), Петр (Мансуров) и епископ Тарасий (Перов).