Ранним утром в воскресенье, 20 июля, у побережья южный Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом российскому агентству РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По словам эксперта, стихийное бедствие произошло в 08:17 (в 00:17 по мск). Эпицентр обнаружен в 253 км западнее необитаемого острова Симушир, а очаг — на глубине 420 км. Семенова подчеркнула, что толчки землетрясения не ощущались в населенных пунктах Курил. Кроме того, не объявлялась тревога цунами.
Как KP.RU писал ранее, в минувшую субботу, 19 июля, на севере Ирана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Стихийное бедствие свершилось в 46 км от иранского города Горган, который населяют более 244 000 человек. Уточняется, что очаг стихийного бедствия залегал на глубине трех км.