У побережья южный Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

По словам эксперта, стихийное бедствие произошло в 08:17 (в 00:17 по мск). Эпицентр обнаружен в 253 км западнее необитаемого острова Симушир, а очаг — на глубине 420 км. Семенова подчеркнула, что толчки землетрясения не ощущались в населенных пунктах Курил. Кроме того, не объявлялась тревога цунами.