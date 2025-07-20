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Военного из Миасса осудили на 5,5 лет за неявку из отпуска

Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Источник: Freepik

Магнитогорский военный гарнизонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сержанта, проходящего военную службу по контракту. Его осудили на 5,5 лет колонии общего режима за неявку из отпуска, сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что военный без уважительных причин не прибыл из отпуска в установленный срок 16 сентября 2024 года в военную часть в Донецкой Народной Республике. Он жил в Миассе до задержания военной полицией 31 марта 2025 года.

Военного признали виновным в преступлении, предусмотренным частью 5 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы», на основании которой ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.