Военного из Миасса осудили на 5,5 лет за неявку из отпуска

Магнитогорский военный гарнизонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сержанта, проходящего военную службу по контракту. Его осудили на 5,5 лет колонии общего режима за неявку из отпуска, сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что военный без уважительных причин не прибыл из отпуска в установленный срок 16 сентября 2024 года в военную часть в Донецкой Народной Республике. Он жил в Миассе до задержания военной полицией 31 марта 2025 года.
Военного признали виновным в преступлении, предусмотренным частью 5 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы», на основании которой ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.