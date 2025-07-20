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РЕН ТВ: Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с «Газелью» в Москве

Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с машиной «Газель» в столице. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил канал РЕН ТВ.

Один человек погиб и четверо пострадали в аварии с машиной «Газель» в столице. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил канал РЕН ТВ.

— На улице Шоссейная на юго-востоке Москвы столкнулись лоб в лоб «Газель» и «БМВ». Водитель иномарки погиб из-за того, что не сработала подушка безопасности, — сказано в Telegram-канале портала.

Уточняется, что у троих пострадавших мужчин по несколько травм, у женщины — перелом предплечья. Всех пострадавших доставили в больницу.

19 июля на дороге в районе населенного пункта Салта Гунибского района Республики Дагестан перевернулся грузовик «УАЗ-3303» — в результате ДТП пострадали 20 человек.

Другая авария произошла в столице. В ДТП с электробусами пострадала трехлетняя девочка.