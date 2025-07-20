На Алтае вертолёт совершил жёсткую посадку в акватории озера Телецкое

Ранее KP.RU писал, что 16 июля пассажирский авиалайнер Ту-154 экстренно приземлился в аэропорту Улан-Удэ. Посадка прошла в штатном режиме, жертв и пострадавших не зафиксировано — на борту находились исключительно члены экипажа.