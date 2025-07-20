На Алтае вертолёт совершил жёсткую посадку в акватории озера Телецкое

Частный вертолет с двумя пассажирами совершил аварийную посадку на акватории Телецкого озера в Республике Алтай. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, оба человека госпитализированы.
«По предварительным данным, ночью 20 июля в ходе выполнения частного полета воздушное судно (Робинсон) совершило жесткую посадку в акваторию озера Телецкое вблизи села Иогач в Турочакском районе Республики Алтай», — сообщает прокуратура.
В ведомстве добавили, что Горно-Алтайская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований авиационного законодательства в связи с инцидентом.
Ранее KP.RU писал, что 16 июля пассажирский авиалайнер Ту-154 экстренно приземлился в аэропорту Улан-Удэ. Посадка прошла в штатном режиме, жертв и пострадавших не зафиксировано — на борту находились исключительно члены экипажа.