Число жертв крушения круизного лайнера во Вьетнаме достигло 38

Согласно обновлённым данным, в результате происшествия погибло 38 человек. Судьба ещё пятерых остаётся неизвестной — их местонахождение уточняется. Как сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA), 10 пассажиров удалось эвакуировать живыми. Поисковые мероприятия не прекращались всю ночь — работы осложнялись неблагоприятной метеообстановкой: в регионе зафиксированы ливни и шквальные порывы ветра.
К месту инцидента были направлены подразделения экстренных служб численностью около тысячи человек, включая специалистов подводных работ. Судно, затонувшее в северной части Южно-Китайского моря, отбуксировано к береговой линии для проведения дальнейшего осмотра.
Напомним, 19 июля судно потерпело крушение во Вьетнаме из-за мощного шторма. На борту находились 53 человека. Для помощи власти подключили пограничников, военно-морской флот, полицию, портовые власти, а также 27 лодок и два спасательных катера. По предварительной информации, россиян на круизном лайнере не было.