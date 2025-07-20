Число жертв крушения круизного лайнера во Вьетнаме достигло 38

Напомним, 19 июля судно потерпело крушение во Вьетнаме из-за мощного шторма. На борту находились 53 человека. Для помощи власти подключили пограничников, военно-морской флот, полицию, портовые власти, а также 27 лодок и два спасательных катера. По предварительной информации, россиян на круизном лайнере не было.