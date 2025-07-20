«Натуральный блондин» Басков попал в список СБУ

На Украине суд заочно арестовал Баскова.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова. Об этом сообщается в базе данных украинского ведомства.
В отношении Баскова выдвинуты обвинения в нарушении территориальной целостности Украины, передает ТАСС информацию из базы. Суд принял решение о заочном аресте певца.
В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Баскова украинских государственных наград. С марта 2022 года певец объявлен в розыск украинскими властями. Помимо этого, с 2017 года его имя включено в базу данных сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским сайтом).