«Натуральный блондин» Басков попал в список СБУ

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Баскова украинских государственных наград. С марта 2022 года певец объявлен в розыск украинскими властями. Помимо этого, с 2017 года его имя включено в базу данных сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским сайтом).