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Надежда российской сцены в черном списке Киева: Кадышева попала в базу «Миротворец»*

Советскую и российскую певицу и народную артистку РФ Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским и запрещен). Об этом стало известно из данных самого портала.

Кадышеву внесли в список из-за якобы пересечения границы Украины.

Советскую и российскую певицу и народную артистку РФ Надежду Кадышеву внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским и запрещен). Об этом стало известно из данных самого портала.

Кадышева числится в списках с 2017 года. Основанием для ее включения в «Миротворец»* стало якобы «нарушение границы Украины» для проведения концертов на территории Крыма.

«Миротворец»* публикует персональные данные разных людей. В основном, тех, кого Киев считает якобы «изменниками родины» или «врагами» Украины. В 2016 году, например, сайт опубликовал контактные данные журналистов, которые работали в ДНР и ЛНР, из-за чего те стали получать множество писем с угрозами. Также в базе находится целый ряд публичных и непубличных деятелей из России.

* «Миротворец» — признан в России экстремистским и запрещен.