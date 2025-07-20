Надежда российской сцены в черном списке Киева: Кадышева попала в базу «Миротворец»*

«Миротворец»* публикует персональные данные разных людей. В основном, тех, кого Киев считает якобы «изменниками родины» или «врагами» Украины. В 2016 году, например, сайт опубликовал контактные данные журналистов, которые работали в ДНР и ЛНР, из-за чего те стали получать множество писем с угрозами. Также в базе находится целый ряд публичных и непубличных деятелей из России.